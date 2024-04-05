В "АТЕШ" предупредили о теракте росссийских спецслужб с целью дискредитации движения сопротивления в Крыму

Российские спецслужбы готовят очередной теракт. Об этом предупреждают активисты "АТЕШ", передаёт УНН.

Они готовят теракт и попытаются обвинить в этом "АТЕШ". На это указывают ряд индикаторов и очевидная системная кампания против нашего движения. – заявили активисты.

Детали

На официальном телеграм-канале партизанского движения отметили, что их координаторам с недавнего времени, под видом местных активистов, регулярно пишут представители российских спецслужб. Предлагают устроить диверсии в местах массового скопления гражданских людей.

Мы работаем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО против оккупантов. Современные чекисты готовы на любое преступление. Помните кто Ваш враг и не забывайте, что мы боремся за общую свободу! – акцентировали в «АТЕШ»

Проукраинские активисты утверждают, что цель этой кампании спецагентов рф проста – мобилизовать как можно больше россиян, которые будут мстить за как они сами их называют "украинские теракты".

Партизаны в Крыму нашли склады минобороны рф в Джанкое, и сдали координаты – "АТЕШ"

Отмечается, что российские агенты создали множество фейковых аккаунтов "АТЕШ", фальсифицируют диалоги с их координаторами и провоцируют сторонников с "АТЕШ" на теракты.

Прилагаются все усилия для дискредитации сил сопротивления на временно оккупированных украинских территориях! – возмущаются активисты.

В "АТЕШ" так же опубликовали список фейковых аккаунтах. И подчеркнули, что все они практически идентичны к их предыдущим координаторам, но с дополнительным "s" в конце:

@atesh_fires — ФЕЙК!

@Materyk_coordinators — ФЕЙК!

@Crimeans_coordinator — ФЕЙК!

@RF_coordinators — ФЕЙК!

@atesh_official — ФЕЙК!

@ateshfire_bot — ФЕЙК!

@atesh_fire_bot — ФЕЙК!