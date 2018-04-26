В Армении еще три и.о министров ушли в отставку

"Армянская революционная Федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) сообщает, что временно исполняющий обязанности министра территориального управления и развития Давид Локян, временно исполняющий обязанности министра образования и науки Левон Мкртчян, временно исполняющий обязанности министра охраны природы Арцвик Минасян, а также губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян подали заявления об отставке", - говорится в сообщении пресс-службы партии.



Как сообщал УНН, в Армении 1 мая состоится специальное заседание парламента по вопросу избрания премьер-министра.



Напомним, 23 апреля премьер Армении Серж Саргсян, из-за которого в стране вторую неделю не утихают протесты, подал в отставку.