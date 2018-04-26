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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Армении еще три и.о министров ушли в отставку

Киев • УНН

 • 12408 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Армении три исполняющих обязаности министров пошлив отставку. Об этом сообщает УНН со сылкой на Радио Своюбода.

В Армении еще три и.о министров ушли в отставку

"Армянская революционная Федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) сообщает, что временно исполняющий обязанности министра территориального управления и развития Давид Локян, временно исполняющий обязанности министра образования и науки Левон Мкртчян, временно исполняющий обязанности министра охраны природы Арцвик Минасян, а также губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян подали заявления об отставке", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Как сообщал УНН, в Армении 1 мая состоится специальное заседание парламента по вопросу избрания премьер-министра.

Напомним, 23 апреля премьер Армении Серж Саргсян, из-за которого в стране вторую неделю не утихают протесты, подал в отставку.

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