В Армении еще три и.о министров ушли в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Армении три исполняющих обязаности министров пошлив отставку. Об этом сообщает УНН со сылкой на Радио Своюбода.
"Армянская революционная Федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) сообщает, что временно исполняющий обязанности министра территориального управления и развития Давид Локян, временно исполняющий обязанности министра образования и науки Левон Мкртчян, временно исполняющий обязанности министра охраны природы Арцвик Минасян, а также губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян подали заявления об отставке", - говорится в сообщении пресс-службы партии.
Как сообщал УНН, в Армении 1 мая состоится специальное заседание парламента по вопросу избрания премьер-министра.
Напомним, 23 апреля премьер Армении Серж Саргсян, из-за которого в стране вторую неделю не утихают протесты, подал в отставку.