У Вірменії ще три в.о міністрів пішли у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Вірменії три виконуючі обо'язки міністрів пішли у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Своюбода.
"Вірменська революційна Федерація "Дашнакцутюн" (АРФД) повідомляє, що тимчасово виконуючий обов'язки міністра територіального управління і розвитку Давид Локян, тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Левон Мкртчян, тимчасово виконуючий обов'язки міністра охорони природи Арцвік Мінасян, а також губернатор Ширакського області Артур Хачатрян і губернатор Арагацотнській області Ашот Симонян подали заяви про відставку ", - йдеться в повідомленні прес-служби партії.
Як повідомляв УНН, в Вірменії 1 травня відбудеться спеціальне засідання парламенту з питання обрання прем'єр-міністра.
Нагадаємо, 23 квітня прем'єр Вірменії Серж Саргсян, через якого в країні другий тиждень не вщухають протести, подав у відставку.