В аннексированном Крыму за день из-за шторма погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Крыму до 6 человек возросло число погибших сегодня из-за шторма. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крим.Реалии со ссылкой на оккупационное управление МЧС России в Крыму, передает УНН.
По данным российского ведомства, чрезвычайные происшествия произошли на юге полуострова, в Большой Ялте.
Согласно сообщению, в Отрадном один человек погиб, его достали из воды. Еще двое погибли, их не могут пока получить за сильного шторма. В районе замка “Ласточкино гнездо” погибли два человека, пока их не могут достать. В районе Массандры человек, катался на доске, погиб, пока его еще не достали из воды.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 8 сентября, на ЮБК пятибалльное шторм унес жизни четырех человек.
Напомним, МИД призвал усилить международное давление на Россию через “выборы” в оккупированном Крыму.