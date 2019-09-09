В аннексированном Крыму за день из-за шторма погибли шесть человек

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108433 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120373 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111957 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118098 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123960 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150187 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149958 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140646 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 193159 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116832 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
В аннексированном Крыму за день из-за шторма погибли шесть человек

В аннексированном Крыму за день из-за шторма погибли шесть человек

Киев  •  УНН

 • 11567 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Крыму до 6 человек возросло число погибших сегодня из-за шторма. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крим.Реалии со ссылкой на оккупационное управление МЧС России в Крыму, передает УНН.

По данным российского ведомства, чрезвычайные происшествия произошли на юге полуострова, в Большой Ялте.

Согласно сообщению, в Отрадном один человек погиб, его достали из воды. Еще двое погибли, их не могут пока получить за сильного шторма. В районе замка “Ласточкино гнездо” погибли два человека, пока их не могут достать. В районе Массандры человек, катался на доске, погиб, пока его еще не достали из воды.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 8 сентября, на ЮБК пятибалльное шторм унес жизни четырех человек.

Напомним, МИД призвал усилить международное давление на Россию через “выборы” в оккупированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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