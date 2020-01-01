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В аннексированном Крыму одна школа с изучением украинского языка, который там не изучают - СМИ

В аннексированном Крыму одна школа с изучением украинского языка, который там не изучают - СМИ

Киев  •  УНН

 • 20650 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В аннексированном Россией Крыму официально зарегистрирована только одна школа с изучением украинского языка — в Феодосии. Однако язык там не изучают. Об этом заявил руководитель “Крымскотатарского ресурсного центра” Эскендер Бариев в интервью “Крым.Реалии”, передает УНН.

“Единая школа, где изучается украинский язык, работает в Феодосии, но по данным местных жителей и это неправда, язык там не изучается”, — сказал Бариев.

По его словам, в 2019 году “продолжались попытки закрытия крымскотатарских школ”.

“Только по официальным данным изменился статус 16 из них 7 школ остались со статусом крымскотатарского языка, 5 школ перевели на двуязычное образование, а остальные 4 школы стали общеобразовательными”, — рассказал Бариев.

Напомним, в МОН заявили о необходимости пересматривать правила поступления для абитуриентов из Крыма и Донбасса.

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