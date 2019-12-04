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В Амстердаме закончились ключевые слушания по взысканию долга с Газпрома

В Амстердаме закончились ключевые слушания по взысканию долга с Газпрома

Киев  •  УНН

 • 14265 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Амстердаме закончились слушания о признании и принудительного исполнения решения Газпромом Стокгольмского арбитража. Об этом в Facebook сообщил директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает УНН.

"Закончили слушания в Амстердаме о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража", - написал Витренко.

Он напомнил, что по этому решению Газпром теперь должен Нафтогазу заплатить около 3 млрд долларов.

"Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов Газпрома, которые мы до этого успешно арестовали. Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года", - сообщил директор группы НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее Витренко сообщал, что в случае, если слушания пройдут успешно, "Нафтогаз" сможет начать получать средства уже с апреля следующего года.

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