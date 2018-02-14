В Америке разбирались, есть ли монополия на рынке куриного мяса

Речь идет о 4 ведущих компаниях птицеводства в США — “Tyson”, “Perdue”, “Pilgrim’s Pride” и “Koch Foods”. Американские дистрибьюторы продуктов питания “Sysco Corp.” and “US Foods Holding Corp” обвинили птицеводов в картельном сговоре. Они утверждают, что производители курицы сговорились поднять цены на продукт по всей стране.

Отмечается, что в отношении птицеводов это уже третий иск менее чем за два года. Первый иск был подан дистрибьютором продуктов питания “Maplevale Farms” в сентябре 2016 года, второй — “Bi-Lo Holdings” и “Winn-Dixie Stores” в январе 2017 года. Инициаторы третьего иска — “Sysco Corp.” and “US Foods Holding Corp” отказались комментировать дело до окончания судебного процесса.

Американские птицеводческие компании в свою очередь отрицают обвинения в сговоре и считают доводы дистрибьюторов продовольствия необоснованными. Отмечается, что на стоимость продукта повлиял ряд факторов, в том числе потребительский спрос и повышение стоимости кормов.

Также, по данным Департамента сельского хозяйства, в период с 2008 по 2009 год количество цыплят-бройлеров, произведенных в Соединенных Штатах, упало почти на полмиллиарда. И хотя с тех пор показатель производства продукта вырос, он не достиг своего максимума 2008 года.

Критики птицеводческой отрасли считают, что проблема кроется в консолидации рынка. По данным WattAgNet (онлайн-сообщество профессионалов отрасли птицеводства и кормов, — ред.), три американские компании производят 46% американских цыплят, а 10 ведущих производителей контролируют почти 80 % рынка.

Но, в защиту птицеводов выступил известный журналист Кристофер Леонард. Он утверждает, что птицеводческие компании достаточно сильны и масштабны, и они не нуждаются в сговоре.

Напомним, подобная ситуация была в Украине. В прошлом году Антимонопольный комитет посчитал, что рост цен на куриное мясо может быть связан со сговором крупных птицеводческих компаний. Но как и в случае с США, в защиту отечественных птицеводов выступили профильная Ассоциация и независимые эксперты, указав, что повышение цен вызвано объективными факторам: ростом цен на топливо, корма, коммунальный услуги и прочее. Версия экспертов подтверждается данными Госстата — в 2017 году расходы на производство сельхозпродукции в Украине за год выросли в среднем на 22%.