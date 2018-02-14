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В Америці розбиралися, чи є монополія на ринку курячого м'яса

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Провідні дистриб'ютори продовольства в США звинуватили найбільші американські птахівницькі підприємства в вибудовуванні монополії на ринку курячого м'яса. Про це повідомляє Washington Post, передає УНН.

Йдеться про 4 провідні компанії птахівництва в США - "Tyson", "Perdue", "Pilgrim's Pride" і "Koch Foods". Американські дистриб'ютори продуктів харчування "Sysco Corp." and "US Foods Holding Corp" звинуватили птахівників в картельній змові. Вони стверджують, що виробники курки змовилися підняти ціни на продукт по всій країні.

Відзначається, що в відношенні птахівників це вже третій позов менш ніж за два роки. Перший позов був поданий дистриб'ютором продуктів харчування "Maplevale Farms" у вересні 2016 року, другий - "Bi-Lo Holdings" і "Winn-Dixie Stores" в січні 2017 року. Ініціатори третього позову - "Sysco Corp." and "US Foods Holding Corp" відмовилися коментувати справу до закінчення судового процесу.

Американські птахівницькі підприємства в свою чергу заперечують звинувачення в змові і вважають доводи дистриб'юторів продовольства необгрунтованими. Відзначається, що на вартість продукту вплинув ряд факторів, в тому числі споживчий попит і підвищення вартості кормів.

Також, за даними Департаменту сільського господарства, в період з 2008 по 2009 рік кількість курчат-бройлерів, вироблених в Сполучених Штатах, впала майже на півмільярда. І хоча з тих пір показник виробництва продукту виріс, він не досяг свого максимуму 2008 року.

Критики птахівничої галузі вважають, що проблема криється в консолідації ринку. За даними WattAgNet (онлайн-спільнота професіоналів галузі птахівництва і кормів, - ред.), Три американські компанії виробляють 46% американських курчат, а 10 провідних виробників контролюють майже 80% ринку.

Але, на захист птахівників виступив відомий журналіст Крістофер Леонард. Він стверджує, що птахівницькі підприємства досить сильні і масштабні, і вони не потребують змов.

Нагадаємо, подібна ситуація була в Україні. У минулому році Антимонопольний комітет порахував, що зростання цін на куряче м'ясо може бути пов'язаний зі змовою великих птахівничих підприємств. Але як і в випадку з США, на захист вітчизняних птахівників виступили профільна Асоціація та незалежні експерти, вказавши, що підвищення цін викликане об'єктивними факторами: ростом цін на паливо, кормів, комунальні послуги та інше. Версія експертів підтверджується даними Держстату - у 2017 році витрати на виробництво сільгосппродукції в Україні за рік виросли в середньому на 22%.

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