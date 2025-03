В Афганистане террористы нанесли ракетный удар по авиабазе НАТО в Баграме

"Пять ракет ударили по аэродрому Баграм рано утром. Обошлось без жертв и травм. Наши партнеры с Национальных сил безопасности Афганистана расследуют инцидент", - сообщила пресс-служба миссии.

Ряд иностранных СМИ сообщают, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

"Исламское государство" сообщило в заявлении в социальных сетях, что их боевики нацелились на посадочную площадку вертолетов в Баграме", - сообщают в The New York Times.

Отметим, что атака произошла через некоторое время после того, как боевики "Талибана" и Соединенные Штаты достигли соглашения о выводе международных войск под руководством США в обмен на гарантии безопасности талибов. Боевики "Исламского государства" не участвовали в сделке.

#NATO @ResoluteSupport missions says, Five rockets were fired at Bagram airfield early this morning . There were no casualties or injuries. Our #ANDSF partners are investigating the incident. pic.twitter.com/jf07N3KPux

- Pajhwok Afghan News (@pajhwok) April 9, 2020