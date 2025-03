В Афганістані терористи завдали ракетного удару по авіабазі НАТО в Баграмі

"П'ять ракет вдарили по аеродрому Баграм рано вранці. Обійшлося без жертв і травм. Наші партнери з Національних сил безпеки Афганістану розслідують інцидент", - повідомила пресслужба місії.

Ряд іноземних ЗМІ повідомляють, що відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

"Ісламська держава" повідомила у заяві в соціальних мережах, що їх бойовики націлилися на посадковий майданчик вертольотів у Баграмі", - повідомляють в The New York Times.

Відзначимо, що атака сталася через деякий час після того, як бойовики "Талібану" і Сполучені Штати досягли угоди про виведення міжнародних військ під керівництвом США в обмін на гарантії безпеки талібів. Бойовики "Ісламської держави" не брали участь в угоді.

#NATO @ResoluteSupport missions says, Five rockets were fired at Bagram airfield early this morning. There were no casualties or injuries. Our #ANDSF partners are investigating the incident. pic.twitter.com/jf07N3KPux

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) April 9, 2020