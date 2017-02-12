В Афганистане около банка подорвался смертник: по меньшей мере 10 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Афганистане у здания банка подорвался смертник. В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщило агентство Anadolu, передает УНН.
Это произошло тогда, когда военные правительственной армии и гражданские ждали у банка выплаты зарплат.
В результате взрыва погибли 10 человек и еще 16 получили ранения.
Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".