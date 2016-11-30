В аэропорту "Борисполь" снова отменили 8 рейсов из-за забастовки пилотов Lufthansa

На сайте отмечается, что будут отменены рейсы Киев-Франкфурт в 06:00 и 14:05, Киев-Мюнхен в 06:25 и 15:50, Франкфурт-Киев в 13:15 и 20:35, Мюнхен-Киев в 15:00 и 22:35.

Как сообщал УНН, Lufthansa в среду отменила почти 900 рейсов.