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В аэропорту "Борисполь" иностранец пытался дать взятку пограничнику

В аэропорту "Борисполь" иностранец пытался дать взятку пограничнику

Киев  •  УНН

 • 9775 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Вчера, 28 июня, в международном аэропорту "Борисполь" гражданин Индии пытался дать взятку пограничнику за пропуск на территорию Украины без законных на то оснований. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.

"Иностранец предлагал взятки в размере 600 долларов США. Пограничник ответил категорическим отказом и сообщил в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали сотрудники отдела полиции аэропорта "Борисполь" совместно с сотрудниками военной прокуратуры", - сообщили в пресс-службе.

Уголовное производство в отношении задержанного возбуждено по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, большое количество таблеток наркотического действия обнаружили в пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с сотрудниками ГФС.

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