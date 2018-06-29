В аэропорту "Борисполь" иностранец пытался дать взятку пограничнику

КИЕВ. 29 июня. УНН. Вчера, 28 июня, в международном аэропорту "Борисполь" гражданин Индии пытался дать взятку пограничнику за пропуск на территорию Украины без законных на то оснований. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.