В аеропорту “Бориспіль” іноземець намагався дати хабар прикордоннику

КИЇВ. 29 червня. УНН. Учора, 28 червня, у міжнародному аеропорту “Бориспіль” громадянин Індії намагався дати хабар прикордоннику за пропуск на територію України без законних на те підстав. Про це у мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Київської області, передає УНН.