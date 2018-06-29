В аеропорту “Бориспіль” іноземець намагався дати хабар прикордоннику
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Учора, 28 червня, у міжнародному аеропорту “Бориспіль” громадянин Індії намагався дати хабар прикордоннику за пропуск на територію України без законних на те підстав. Про це у мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Київської області, передає УНН.
“Іноземець пропонував хабара у розмірі 600 доларів США. Прикордонник відповів категоричною відмовою та поінформував правоохоронні органи. Зловмисника затримали працівники відділу поліції аеропорту „Бориспіль“ спільно зі співробітниками військової прокуратури”, — повідомили у прес-службі.
Кримінальне провадження щодо затриманого відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, велику кількість таблеток наркотичної дії виявили в пункті пропуску “Бориспіль” прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” спільно зі співробітниками ДФС.