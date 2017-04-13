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В администрации США назвали визит Р.Тиллерсон в Москву "позитивным шагом"

В администрации США назвали визит Р.Тиллерсон в Москву "позитивным шагом"

Киев  •  УНН

 • 11957 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву является "своевременным и положительным шагом", заявил высокопоставленный представитель администрации США. Об этом сообщает РИА "Новости", передает УНН.

"Очень позитивный и своевременный шаг был уже сделан - это визит Тиллерсона (в Москву), в ходе которого он провел широкую дискуссию с министром (иностранных дел Сергеем) Лавровым и президентом (России Владимиром) Путиным", - сказал он журналистам.

По его словам, Вашингтону придется оценить результат поездки Р.Тиллерсон. Отмечается, что представитель администрации не ответил на вопрос о возможной встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, по словам госсекретаря, в настоящее время отношения США и России находятся на низком уровне , а две ядерные державы не должны иметь таких отношений.

Он напомнил, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, вывод войск и вооружений, и повлиять на сепаратистов, чтобы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могла полноценно сыграть свою роль в урегулировании.

Позже, отвечая на вопрос, Тиллерсон сказал, что во время переговоров вопрос санкций , введенных в отношении России из-за ее агрессию против Украины, не обсуждали.

Напомним, перед прибытием Рекса Тиллерсона в Россию с ним имел телефонный разговор президент Украины Петр Порошенко , и, как сообщили на Банковой, госсекретарь пообещал, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по решению ситуации в Украине и Сирии.

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