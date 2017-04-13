В адміністрації США назвали візит Р.Тіллерсона в Москву "позитивним кроком"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Візит держсекретаря США Рекса Тіллерсона в Москву є “своєчасним і позитивним кроком”, заявив високопоставлений представник адміністрації США. Про це повідомляє РІА “Новости”, передає УНН.
“Дуже позитивний і своєчасний крок був вже зроблений — це візит Тіллерсона (в Москву), в ході якого він провів широку дискусію з міністром (закордонних справ Сергієм) Лавровим і президентом (Росії Володимиром) Путіним,” — сказав він журналістам.
За його словами, Вашингтону доведеться оцінити результат поїздки Р.Тіллерсона. Відзначається, що представник адміністрації не відповів на питання про можливу зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, за словами держсекретаря, нині відносини США і Росії перебувають на низькому рівні, а дві ядерні держави не повинні мати таких відносин.
Він нагадав, що Росія має виконати свої зобов’язання, зокрема, щодо виведення військ і озброєнь, і вплинути на сепаратистів, щоб Організація з безпеки і співпраці в Європі могла повноцінно відіграти свою роль у врегулюванні.
Пізніше, відповідаючи на запитання, Тіллерсон сказав, що під час переговорів питання санкцій, запроваджених щодо Росії через її агресію проти України, не обговорювали.
Нагадаємо, перед прибуттям Рекса Тіллерсона до Росії з ним мав телефонну розмову президент України Петро Порошенко, і, як повідомили на Банковій, держсекретар пообіцяв, що Вашингтон не допустить ніяких пакетних домовленостей щодо вирішення ситуації в Україні і Сирії.