В 2024 году во Франции начнет работу артиллерийская Коалиция в поддержку Украины - Минобороны

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  247879 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  215116 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  171696 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  165992 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  201228 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  205572 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  165025 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  149587 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  145603 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  132788 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  121887 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  113524 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103821 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  147029 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  144068 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-2024-godu-vo-frantsii-nachnet-rabotu-artilleriiskaya-koalitsiya-v-podderzhku-ukraini-minoboroni

В 2024 году во Франции начнет работу артиллерийская Коалиция в поддержку Украины - Минобороны

Киев  •  УНН

24 декабрь 2023, 16:33  •  11178 просмотра

Read in English

В 2024 году в Париже начнется Артиллерийская коалиция в поддержку Украины, которая сосредоточится на усилении огневой мощи с помощью таких систем, как "Цезарь".

С января 2024 года в столице Франции Париже начнет работу Коалиция артиллерии по усилению украинской армии. Об этом сказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время встречи с делегацией Сената парламента Франции, сообщает Минобороны, пишет УНН

Детали

Как отметил Гаврилюк, для Украины очень важным является усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем. ВСУ заинтересованы в дальнейшей закупке французских самоходных артиллерийских установок Caesar.

САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность

- сказал Гаврилюк.

Отмечается, что в следующем году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта, что должно позволить сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.

Кроме того, Гаврилюк призвал французскую сторону содействовать в увеличении количества боеприпасов к САУ "Цезарь".

Напомним,

Исландия присоединяется к двум коалициям, оказывающим поддержку Украине, - IT-коалиции и Коалиции по разминированию, а также выделит более 300 тыс. евро для закупки медицинских средств для Украины.

В Великобритании объявили о создании коалиции по по развитию морских возможностей Украины развитию морских возможностей Украины для обеспечения безопасности гражданского судоходства и работы зернового коридора.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
У 2024 році у Франції почне роботу артилерійська Коаліція на підтримку України - Міноборони
Artillery Coalition in Support of Ukraine to Be Launched in France in 2024 - Ministry of Defense
Новости по теме

В 2024 году во Франции начнет работу артиллерийская Коалиция в поддержку Украины - Минобороны

В 2024 году в Париже начнется Артиллерийская коалиция в поддержку Украины, которая сосредоточится на усилении огневой мощи с помощью таких систем, как "Цезарь".

Война •   •  11178 просмотра
В 2024 году во Франции начнет работу артиллерийская Коалиция в поддержку Украины - Минобороны

"Вера в победу света над тьмой" - Залужный поздравил с праздником Рождества Христова

Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, поздравил защитников и защитниц с Рождеством Христовым, отметив надежду и победу света над тьмой.

Общество •   •  11579 просмотра
"Вера в победу света над тьмой" - Залужный поздравил с праздником Рождества Христова

Вифлеем отказался проводить торжества к Рождеству из-за войны в секторе Газа

В Вифлееме отменили рождественские празднования, включая ярмарку и колядки, в знак солидарности с Газой. Вместо этого была представлена инсталляция "Рождество под руинами".

Новости Мира •   •  11883 просмотра
Вифлеем отказался проводить торжества к Рождеству из-за войны в секторе Газа

"Свет становится сильнее" - Зеленский обратился к украинцам, поздравляя с Рождеством по новому календарю

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, символизируя растущий дневной свет как победу света над тьмой. Он отметил общую цель - победу и свободу Украины.

Общество •   •  14273 просмотра
"Свет становится сильнее" - Зеленский обратился к украинцам, поздравляя с Рождеством по новому календарю

ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа, которые дрейфуют в Индийском океане

ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа на море; сообщается о критическом состоянии, один погибший.

Новости Мира •   •  17121 просмотра
ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа, которые дрейфуют в Индийском океане

Работаем над этими техническими решениями: Умеров об электронных повестках

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что специалисты разрабатывают технологию получения повестки, выясняют вопрос с базой данных призывников.

Общество •   •  23283 просмотра
Работаем над этими техническими решениями: Умеров об электронных повестках

По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва на никелевом заводе в Индонезии

13 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва на никелевом заводе в Индонезии во время ремонта печи. Власти расследуют инцидент.

Новости Мира •   •  20344 просмотра
По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва на никелевом заводе в Индонезии

Американский военный корабль сбил беспилотники в Красном море

Американский эсминец перехватил и сбил четыре беспилотника хуситов в Красном море во время операции "Хранитель процветания".

Новости Мира •   •  22510 просмотра
Американский военный корабль сбил беспилотники в Красном море

Умеров рассказал о перспективах демобилизации военных: появится возможность "передохнуть"

Министр обороны Украины Умеров заявил, что, хотя полная демобилизация состоится только после войны, разрабатывается система частичной отставки для военнослужащих с выслугой лет.

Война •   •  26485 просмотра
Умеров рассказал о перспективах демобилизации военных: появится возможность "передохнуть"

Дефицита электричества нет, графики отключений электроэнергии не применяются - Минэнерго

Энергосистема Украины работает стабильно, без дефицита электроэнергии и плановых отключений, несмотря на значительные повреждения и отключения в Днепропетровской и Донецкой областях.

Общество •   •  23186 просмотра
Дефицита электричества нет, графики отключений электроэнергии не применяются - Минэнерго