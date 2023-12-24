В 2024 году во Франции начнет работу артиллерийская Коалиция в поддержку Украины - Минобороны
Киев • УНН
В 2024 году в Париже начнется Артиллерийская коалиция в поддержку Украины, которая сосредоточится на усилении огневой мощи с помощью таких систем, как "Цезарь".
С января 2024 года в столице Франции Париже начнет работу Коалиция артиллерии по усилению украинской армии. Об этом сказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время встречи с делегацией Сената парламента Франции, сообщает Минобороны, пишет УНН.
Детали
Как отметил Гаврилюк, для Украины очень важным является усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем. ВСУ заинтересованы в дальнейшей закупке французских самоходных артиллерийских установок Caesar.
САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность
Отмечается, что в следующем году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта, что должно позволить сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.
Кроме того, Гаврилюк призвал французскую сторону содействовать в увеличении количества боеприпасов к САУ "Цезарь".
Напомним,
Исландия присоединяется к двум коалициям, оказывающим поддержку Украине, - IT-коалиции и Коалиции по разминированию, а также выделит более 300 тыс. евро для закупки медицинских средств для Украины.
В Великобритании объявили о создании коалиции по по развитию морских возможностей Украины развитию морских возможностей Украины для обеспечения безопасности гражданского судоходства и работы зернового коридора.
В 2024 году во Франции начнет работу артиллерийская Коалиция в поддержку Украины - Минобороны
В 2024 году в Париже начнется Артиллерийская коалиция в поддержку Украины, которая сосредоточится на усилении огневой мощи с помощью таких систем, как "Цезарь".
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