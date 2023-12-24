В 2024 году во Франции начнет работу артиллерийская Коалиция в поддержку Украины - Минобороны

С января 2024 года в столице Франции Париже начнет работу Коалиция артиллерии по усилению украинской армии. Об этом сказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время встречи с делегацией Сената парламента Франции, сообщает Минобороны, пишет УНН.

Детали

Как отметил Гаврилюк, для Украины очень важным является усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем. ВСУ заинтересованы в дальнейшей закупке французских самоходных артиллерийских установок Caesar.

САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность - сказал Гаврилюк.

Отмечается, что в следующем году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта, что должно позволить сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.

Кроме того, Гаврилюк призвал французскую сторону содействовать в увеличении количества боеприпасов к САУ "Цезарь".

Напомним,

Исландия присоединяется к двум коалициям, оказывающим поддержку Украине, - IT-коалиции и Коалиции по разминированию, а также выделит более 300 тыс. евро для закупки медицинских средств для Украины.

В Великобритании объявили о создании коалиции по по развитию морских возможностей Украины развитию морских возможностей Украины для обеспечения безопасности гражданского судоходства и работы зернового коридора.