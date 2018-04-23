Ужгородские крыши: вершины нескольких исторических эпох маленького города

В Ужгороде крыши - это поднебесные пейзажи, панорамы различных форм и цветов, это территория, куда не так часто достается современная цивилизация с ее варварским вмешательством. Ландшафт города так устроен, что увидеть ужгородские крыши можно и не карабкаясь на какие-то вершины. Различные ракурсы панорамы Ужгорода демонстрируют бастион Ужгородского замка, замковая лестница, склоны возле Ужгородского национального университета, сквер "Альпинарий", перекресток улиц Капитульная и Волошина и др.

Колоритные ужгородские крыши в старой части города - это, конечно, центральные соборы, областной художественный музей, реформатская церковь на площади Жупанатской, которую туристы часто принимают за городскую ратушу (хотя таковой в Ужгороде нет, в отличие от соседнего Мукачево).

Уникальным сооружением в данном контексте является Ужгородский Крестовоздвиженский кафедральный греко-католический собор на пл. А. Бачинского. Две изящные башни с куполами - чуть ли не самые заметные архитектурные визитки Ужгорода. Их видно из разных частей города с обоих берегов реки Уж. А вот порог собора и его задний дворик - уникальные площадки для осмотра крыш центральной части города и пригородных поселков.

И особая удача - попасть внутрь башен главного греко-католического собора Ужгорода. И УНН это удалось. Здесь можно увидеть и внутреннюю часть нарядных крыш города, и панорамный Ужгород, и сами колокола, названные меценатами в честь Святых Петра и Павла, Св. Николая и Богородицы. А еще в одной из башен установлены старейшие действующие городские часы - старинный австрийский механизм 1878 года, что до сих пор исправно показывает время горожанам и ежечасно сообщает об этом. К слову, корреспондент УНН оказался под огромным колоколом в 14.00 - и после 10-секундной активности сложного часового механизма колокол ударил два раза.

Именно с башни можно рассмотреть крышу старинного здания Закарпатской областной филармонии (ранее синагоги), православного собора, римско-католического костела, реформатской церкви ... С другой стороны - пригородный частный сектор.

И так, Ужгород - это не город небоскребов и многоэтажек. Количество этажей многоквартирных домов не превышает 16-ти, и таких высоких зданий всего два. Именно поэтому панорамы города с высоких точек - это значительные площади частного сектора в окружении девяти- и пятиэтажек, над которыми возвышаются купола и башни храмов разных конфессий. А еще в панораме Ужгорода есть немного зарубежья и много гор - по взлетной полосе Международного аэропорта "Ужгород" начинается соседняя Словакия, а вокруг города, будто защитная ограда, раскинулось протяжное предгорье.

Ужгородцы рассказывают, что раньше город, как на ладони, можно было увидеть с гораздо большего количества локаций, но стремительная застройка такие обзорные площадки значительно уменьшила. Зато крыши - их вид и возможности - это интересная туристическая приманка областного центра Закарпатья. В Ужгороде даже можно попасть на экскурсию по крышам, но это уже совсем другая история.

Как ранее сообщал УНН, в самом центре Ужгорода на улице Ракоци на обычной придомовой клумбе ужгородцы расположили каменный городок, живущий своей цветочной жизнью.