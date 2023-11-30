Уже двое погибших из-за ракетного удара рф по Донецкой области: из-под завалов жилого дома достали еще одно тело

Из-под завалов разрушенного ударом армии рф дома в Новогродовке Донецкой области достали тело мужчины, еще три человека, включая ребенка, возможно, оказались под завалами. Поисково-спасательные операции продолжаются. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Из-под завалов достали тело еще одного мужчины. Установлено, что погибшим является 55-летний жилец дома. - говорится в сообщении полиции Донетчины.

Также отмечается, что спасательная операция продолжается.

Есть вероятность, что под завалами находится семья: 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.

Напомним

Шестью ракетами С-300 одновременно оккупанты ударили ночью по Покровскому району Донетчины. Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Парамедики полиции спасли младенца.

Ранее из-под завалов разрушенного ударом армии рф дома в Новогродовке Донецкой области достали тело мужа.