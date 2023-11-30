Уже двое погибших из-за ракетного удара рф по Донецкой области: из-под завалов жилого дома достали еще одно тело
Два человека погибли в Донецкой области в результате российского ракетного удара; продолжаются поиски семьи, которая, возможно, оказалась в ловушке.
Best Marketing Team і три бронзи-результат МХП на Effie Awards Ukraine 2023
МХП получил четыре награды Effie Awards Ukraine 2023 за эффективность маркетинга, в том числе золото за лучшую маркетинговую команду в секторе FMCG. Кампании их брендов Scottish meat и Appetizing также получили три бронзы в категориях "продукты питания", "расширение ассортимента товаров/услуг" и "Маркетинг влияния".
Совместная украинско-британская платформа TechBridge откроет дополнительное финансирование для украинских компаний и стартапов – Федоров
Украинский министр Михаил Федоров и посол Великобритании Мартин Харрис обсудили будущее сотрудничество, включая новую платформу UA-UK TechBridge, которая поможет украинским технологическим фирмам привлечь британские инвестиции.
россияне обстреляли админздание в Торецке: ранены три человека, которые пришли получить гумпомощь
российские войска обстреляли жилой район в Торецком, Донецк, ранив трех мирных жителей в административном здании, где распределялась гуманитарная помощь. Начато расследование военных преступлений.
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
Если украинско-польская граница останется заблокированной, то цены на импортные товары, такие как рыба, икра и цитрусовые, значительно вырастут из-за дефицита, считает экономист.
"Мы уничтожим ХАМАС": Нетаньяху после встречи с Блинкеном
После недавнего теракта в Израиле премьер-министр Беньямин Нетаньяху на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пообещал уничтожить ХАМАС.
Оборонно-промышленная стратегия ЕС должна включать Украину - президент Еврокомиссии
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость включения Украины в оборонно-промышленную стратегию ЕС.
Мужчину, который едва не сжег заживо детей, отправили под стражу
Мужчина, пытавшийся спали заживо пятерых подростков, был задержан на 60 суток. Дети, облитые бензином нетрезвым мужчиной, не пострадали.
ГБР начало расследование из-за найденных неучтенных микросхем в воинской части Житомирщины стоимостью более 65 млн грн
ГБР расследует выявление 50 тонн незарегистрированных микросхем на сумму более 65 миллионов гривен в Житомирской воинской части, подозревая хищение военного имущества во время военного положения. Чипы содержали драгоценные металлы, включая золото и серебро.
Беларусь открывает консульство в ростове, сфера его деятельности будет охватывать оккупированные территории Украины
беларусь открыла консульство в ростове-на-дону, россия, юрисдикция которого распространяется на оккупированные россией украинские территории, такие как Крым и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.