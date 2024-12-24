Уже 6 пострадавших в результате удара рф по Кривому Рогу

В Кривом Роге уже шесть человек пострадали в результате атаки российских войск, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

"До шести возросло количество пострадавших в Кривом Роге. Половина из них - в больнице. Женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина. Все в состоянии средней тяжести", - написал Лысак в Telegram.

Остальным раненым, по его словам, помощь оказали на месте.

Удар рф по Кривому Рогу: поврежден жилой дом