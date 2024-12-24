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Уже 6 пострадавших в результате удара рф по Кривому Рогу

Уже 6 пострадавших в результате удара рф по Кривому Рогу

Киев  •  УНН

 • 3007 просмотра

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В Кривом Роге пострадали шесть человек после атаки. Трое из них находятся в больнице в состоянии средней тяжести - две женщины 69 и 72 лет и мужчина 78 лет.

В Кривом Роге уже шесть человек пострадали в результате атаки российских войск, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

"До шести возросло количество пострадавших в Кривом Роге. Половина из них - в больнице. Женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина. Все в состоянии средней тяжести", - написал Лысак в Telegram.

Остальным раненым, по его словам, помощь оказали на месте.

Удар рф по Кривому Рогу: поврежден жилой дом24 дек. 2024, 13:58 • 6155 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
krivoi-rogКривой Рог