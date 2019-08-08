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7 марта, 06:35 • 104874 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133529 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142669 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129811 просмотра

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УЕФА назвал номинантов на награды лучшего игрока по позициям в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на награды лучшего игрока по позициям в ЛЧ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. УЕФА объявил имена 12 номинированных футболистов, которые будут претендовать на звание лучшего игрока на каждой из позиций, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Наиболее многочисленным представительством оказался действующий триумфатор соревнований — “Ливерпуль”. От “мерсисайдцев” в списке два защитника, вратарь Алиссон, капитан Джордан Хендерсон и нападающий Садьо Мане.

Полный список выглядит так:

Вратари: Алиссон (“Ливерпуль”), Юго Льорис (“Тоттенхэм”), Марк-Андре тер Штеген (“Барселона”)

Защитники: Трент Александер-Арнолд (“Ливерпуль”), Вирджил ван Дейк (“Ливерпуль”), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус")

Полузащитники: Фрэнки де Йонг ("Аякс"/"Барселона“), Джордан Хендерсон (“Ливерпуль”), Кристиан Эриксен (“Тоттенхэм”)

Нападающие: Садьо Мане (“Ливерпуль”), Лионель Месси (“Барселона”), Криштиану Роналду (“Ювентус”).

Отметим, в жюри вошли тренеры 32 клубов, которые играли на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2018/19, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, избранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Кроме того добавим, победители станут известны 29 августа на жеребьевке группового этапа в Монако.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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