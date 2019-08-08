УЄФА назвав номінантів на нагороди кращого гравця за позиціями в ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. УЄФА оголосив імена 12 номінованих футболістів, які претендуватимуть на звання найкращого гравця на кожній з позицій, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Найбільш чисельним представництвом виявився чинний тріумфатор змагань — “Ліверпуль”. Від “мерсисайдців” в списку два захисника, воротар Аліссон, капітан Джордан Хендерсон і нападник Садьо Мане.
Повний список виглядає так:
Воротарі: Аліссон (“Ліверпуль”), Юго Льоріс (“Тоттенхем”), Марк-Андре тер Штеген (“Барселона”)
Захисники: Трент Александер-Арнолд (“Ліверпуль”), Вірджил ван Дейк (“Ліверпуль”), Маттейс де Лігт ("Аякс"/"Ювентус")
Півзахисники: Френкі де Йонг ("Аякс"/"Барселона“), Джордан Хендерсон (“Ліверпуль”), Крістіан Еріксен (“Тоттенхем”)
Нападники: Садьо Мане (“Ліверпуль”), Ліонель Мессі (“Барселона”), Кріштіану Роналду (“Ювентус”).
Зазначимо, до журі увійшли тренери 32 клубів, які грали на груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні 2018/19, а також 55 спортивних журналістів з усіх асоціацій УЄФА, обраних асоціацією європейських спортивних видань (ESM).
Крім того додамо, переможці стануть відомими 29 серпня на жеребкуванні групового етапу в Монако.