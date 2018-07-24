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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35719 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Заключенный брянской колонии умер после пыток

Заключенный брянской колонии умер после пыток

Киев  •  УНН

 • 15619 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Осужденный умер вечером 22 июля. Сотрудник брянской колониив России, по версии следствия, применял к нему насилие, используя спецсредства. Он "ограничил движение осужденного", перевязал ему лицо тканью, в результате чего заключенный умер от асфиксии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя дежурного помощника начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (п.п. "а, б, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, 22.07.2018 около 20 часов 20 минут сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии.

Указанные обстоятельства смерти потерпевшего стали известны, в том числе, благодаря судебно-медицинской экспертизе.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, за пытки в ярославской колонии №1 в Российской Федерации задержали шесть человек.

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