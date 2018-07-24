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Ув'язнений брянської колонії помер після тортур

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Засуджений помер увечері 22 липня. Співробітник брянської колонії Росії, за версією слідства, застосовував до нього насильство, використовуючи спецзасоби. Він "обмежив рух засудженого", перев'язав йому обличчя тканиною, в результаті чого ув'язений помер від асфіксії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.

Слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Брянській області порушено кримінальну справу стосовно заступника чергового помічника начальника ФКУ ІК-6 УФСІН Росії по Брянській області. Він підозрюється в перевищенні посадових повноважень із застосуванням насильства і спеціальних засобів, а також з заподіянням тяжких наслідків (п.п. "а, б, в" ч. 3 ст. 286 КК РФ).

За версією слідства, 22.07.2018 близько 20 годин 20 хвилин співробітник ФКУ ІК-6 УФСІН Росії по Брянській області, застосовуючи насильство і використовуючи спеціальні засоби, обмеживши рух засудженого, перев'язав тканиною його обличчя, в результаті чого останній помер від асфіксії.

Зазначені обставини смерті потерпілого стали відомі, в тому числі, завдяки судово-медичній експертизі.

Підозрюваний затриманий, вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
В даний час виконуються необхідні слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх обставин того, що сталося. Розслідування кримінальної справи триває.

Нагадаємо, за тортури в ярославської колонії №1 в Російській Федерації затримали шість осіб.

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