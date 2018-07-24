Ув'язнений брянської колонії помер після тортур
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Засуджений помер увечері 22 липня. Співробітник брянської колонії Росії, за версією слідства, застосовував до нього насильство, використовуючи спецзасоби. Він "обмежив рух засудженого", перев'язав йому обличчя тканиною, в результаті чого ув'язений помер від асфіксії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.
Слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Брянській області порушено кримінальну справу стосовно заступника чергового помічника начальника ФКУ ІК-6 УФСІН Росії по Брянській області. Він підозрюється в перевищенні посадових повноважень із застосуванням насильства і спеціальних засобів, а також з заподіянням тяжких наслідків (п.п. "а, б, в" ч. 3 ст. 286 КК РФ).
За версією слідства, 22.07.2018 близько 20 годин 20 хвилин співробітник ФКУ ІК-6 УФСІН Росії по Брянській області, застосовуючи насильство і використовуючи спеціальні засоби, обмеживши рух засудженого, перев'язав тканиною його обличчя, в результаті чого останній помер від асфіксії.
Зазначені обставини смерті потерпілого стали відомі, в тому числі, завдяки судово-медичній експертизі.
Підозрюваний затриманий, вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
В даний час виконуються необхідні слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх обставин того, що сталося. Розслідування кримінальної справи триває.
Нагадаємо, за тортури в ярославської колонії №1 в Російській Федерації затримали шість осіб.