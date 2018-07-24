Ув'язнений брянської колонії помер після тортур

Слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Брянській області порушено кримінальну справу стосовно заступника чергового помічника начальника ФКУ ІК-6 УФСІН Росії по Брянській області. Він підозрюється в перевищенні посадових повноважень із застосуванням насильства і спеціальних засобів, а також з заподіянням тяжких наслідків (п.п. "а, б, в" ч. 3 ст. 286 КК РФ).



За версією слідства, 22.07.2018 близько 20 годин 20 хвилин співробітник ФКУ ІК-6 УФСІН Росії по Брянській області, застосовуючи насильство і використовуючи спеціальні засоби, обмеживши рух засудженого, перев'язав тканиною його обличчя, в результаті чого останній помер від асфіксії.



Зазначені обставини смерті потерпілого стали відомі, в тому числі, завдяки судово-медичній експертизі.



Підозрюваний затриманий, вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

В даний час виконуються необхідні слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх обставин того, що сталося. Розслідування кримінальної справи триває.



Нагадаємо, за тортури в ярославської колонії №1 в Російській Федерації затримали шість осіб.