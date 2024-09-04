Увеличение налогов и не только. СМИ назвали основные требования МВФ к Украине

Международный валютный фонд во время пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF, вероятно, потребует от Украины девальвации гривны, снижения учетной ставки и повышения налогов. Выполнение этих условий позволит Киеву получить следующий кредитный транш на сумму 1,1 млрд долларов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Bloomberg, пишет УНН.

Контекст

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 сентября сообщил о старте пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF, который проводит в Украине Миссия МВФ. По его словам, это позволит привлечь в украинский бюджет 1,1 млрд долларов этой осенью.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, украинские чиновники ожидают, что на этой неделе Международный валютный фонд подтолкнет Украину к более быстрой девальвации национальной валюты, снижению учетной ставки и ужесточению мер по сбору налогов, чтобы восполнить дефицит бюджета страны", - пишет издание со ссылкой на анонимных собеседников.

Результаты пересмотра EFF могут разблокировать выплату Украине в размере 1,1 миллиарда долларов, если Миссия МВФ решит, что Украина достигает целевых показателей программы и имеет достаточно средств для удовлетворения потребностей в финансировании.

Журналисты указывают, что в МВФ также раскритиковали план украинского правительства по увеличению налогов и назвали его слишком мягким.

Добавим

Во время работы в Украине Миссия МВФ в частности будет проверять состояние выполнения Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом. Согласно этому документу, Украина среди прочего взяла на себя обязательства разработать процедуру назначения директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц на открытом конкурсе, внести соответствующие изменения в законодательство и весной 2025 года провести прозрачное назначение нового руководителя Фонда. Однако пока это обязательство украинская сторона не выполнила.

Вопрос назначения главы ФГВФЛ сейчас приобрел еще большую актуальность. Ведь предыдущая руководительница Фонда Светлана Рекрут ушла с должности и сейчас обязанности директора-распорядителя исполняет первый заместитель директора-распорядителя Ольга Билай.

После увольнения Рекрут стало известно, что Административный совет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Сейчас рассматривают две основные кандидатуры - Билай и глава Управления работы с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш, которого СМИ называют главным претендентом на этот пост.

Журналисты выяснили, что Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В то же время народные депутаты и эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что избрание нового главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц должно происходить прозрачно и в открытом режиме. А одним из главных критериев отбора, наряду с профессионализмом, должна быть кристально чистая деловая репутация кандидата.

"Это сверхважно - безупречная репутация. Это ключевое. Важно, чтобы этот человек был с достойной репутацией, однозначно специалистом и патриотом Украины, а не представлял интересы кого-то другого", - отметил народный депутат Михаил Цимбалюк.