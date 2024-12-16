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Утверждён первый наблюдательный совет в украинском вузе в рамках эксперимента по корпоративному управлению

Утверждён первый наблюдательный совет в украинском вузе в рамках эксперимента по корпоративному управлению

Киев  •  УНН

 • 7186 просмотра

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В Запорожском национальном университете утвержден состав первого наблюдательного совета в рамках эксперимента по корпоративному управлению. В состав вошли 7 экспертов, прошедших прозрачный конкурсный отбор.

В Запорожском национальном университете утвержден состав первого наблюдательного совета в рамках эксперимента по корпоративному управлению. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНН.

А вот и первый наблюдательный совет в университете, избранный и утвержденный в рамках эксперимента, который мы договорились провести в этом году. Независимый наблюдательный совет в Запорожском национальном университете

- написал Бабак в Telegram.

Ранее Министерство образования и науки Украины сообщало, что утвердило состав наблюдательного совета Запорожского национального университета (ЗНУ), который сформирован в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины об усилении полномочий наблюдательных советов некоторых учреждений высшего образования.

В состав нового наблюдательного совета ЗНУ вошли:

-Руслан Гутников;

-Вадим Денисенко;

-Елена Жук;

-Сергей Кушнир;

-Алексей Никифоров;

-Борис Шестопалов;

-Сергей Чопоров.

Назначение произошло в соответствии с процедурой, определенной в рамках экспериментального проекта, согласно которому членов наблюдательного совета отбирает независимый комитет в составе 6 авторитетных экспертов. Все кандидаты прошли прозрачный конкурсный отбор, собеседование с комитетом, а также проверку в органах безопасности.

Записи собеседований с кандидатами доступны на официальных ресурсах Министерства образования и науки Украины.

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Дополнение

В настоящее время в очереди  конкурсный отбор кандидатов в наблюдательный совет Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. Собеседования с кандидатами состоялись 12–13 декабря. Наблюдательный совет Киевского авиационного института будут отбирать в начале нового года.

Напомним 

В сентябре  член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук сообщал, что три украинских университета официально присоединились к экспериментальному проекту по перезапуску наблюдательных советов в вузах.  Наблюдательные советы будут иметь реальные полномочия на управление и принятие кадровых решений.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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