Утверждён первый наблюдательный совет в украинском вузе в рамках эксперимента по корпоративному управлению
Киев • УНН
В Запорожском национальном университете утвержден состав первого наблюдательного совета в рамках эксперимента по корпоративному управлению. В состав вошли 7 экспертов, прошедших прозрачный конкурсный отбор.
В Запорожском национальном университете утвержден состав первого наблюдательного совета в рамках эксперимента по корпоративному управлению. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает УНН.
А вот и первый наблюдательный совет в университете, избранный и утвержденный в рамках эксперимента, который мы договорились провести в этом году. Независимый наблюдательный совет в Запорожском национальном университете
Ранее Министерство образования и науки Украины сообщало, что утвердило состав наблюдательного совета Запорожского национального университета (ЗНУ), который сформирован в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины об усилении полномочий наблюдательных советов некоторых учреждений высшего образования.
В состав нового наблюдательного совета ЗНУ вошли:
-Руслан Гутников;
-Вадим Денисенко;
-Елена Жук;
-Сергей Кушнир;
-Алексей Никифоров;
-Борис Шестопалов;
-Сергей Чопоров.
Назначение произошло в соответствии с процедурой, определенной в рамках экспериментального проекта, согласно которому членов наблюдательного совета отбирает независимый комитет в составе 6 авторитетных экспертов. Все кандидаты прошли прозрачный конкурсный отбор, собеседование с комитетом, а также проверку в органах безопасности.
Записи собеседований с кандидатами доступны на официальных ресурсах Министерства образования и науки Украины.
Дополнение
В настоящее время в очереди конкурсный отбор кандидатов в наблюдательный совет Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. Собеседования с кандидатами состоялись 12–13 декабря. Наблюдательный совет Киевского авиационного института будут отбирать в начале нового года.
Напомним
В сентябре член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук сообщал, что три украинских университета официально присоединились к экспериментальному проекту по перезапуску наблюдательных советов в вузах. Наблюдательные советы будут иметь реальные полномочия на управление и принятие кадровых решений.