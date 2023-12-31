Утренний обстрел Херсона: погиб подросток, еще один ребенок в больнице
В результате российского удара по Херсону погиб подросток и был ранен 9-летний мальчик; всего было ранено семь человек.
Россияне безуспешно пытались штурмовать позиций Сил обороны на левобережье Херсонщины
Российские войска совершили 13 неудачных штурмов украинских позиций на левом берегу Херсона, понеся потери.
В атакованном отеле в Харькове не было ни военных, ни разведчиков
Главное управление разведки Министерства обороны Украины отвергло утверждение россии о нападении на разведчиков в Харькове, назвав это российской пропагандой.
В кремле сохранение Украиной выхода к Черному оценивают как угрозу - ГУР
В ГУР МО убеждены, что в россии также считают критическим для себя переход русскоязычных украинцев на родной язык.
Партизаны показали состояние штаба черноморского флота рф в Севастополе
Партизаны сообщают, что штаб черноморского флота россии в Севастополе поврежден, но частично функционирует после сентябрьского ракетного удара.
Во время воздушной тревоги на Кировоградщине работала ПВО: повреждены линии электропередач
В Кировоградской области во время тревоги работала противовоздушная оборона: повреждена линия электропередач и хозяйственное здание.
россия выпустила по Украине более 7,5 тысяч ракет - Игнат
Россия выпустила более 7500 ракет по Украине, в том числе 1700 крылатых ракет, многие из которых были перехвачены.
На оккупированных территориях россияне отбирают недвижимость у украинцев - Центр нацсопротивления
российские войска захватывают имущество на временно оккупированных территориях Украины, нарушая права местных жителей.
Patriot сбил всего 15 "Кинжалов" рф - Игнат
Благодаря системе ЗРК Patriot Украина с начала полномасштабного вторжения рф сбила 15 российских "Кинжалов".
россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и ранения
Российские войска обстреляли Никопольский район, в результате чего три человека получили ранения, повреждены здания и транспортные средства.