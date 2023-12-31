Утренний обстрел Херсона: погиб подросток, еще один ребенок в больнице

Среди жертв утреннего обстрела Херсона есть дети. В частности, из-за этой атаки один мальчик погиб, и еще один получил ранения. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Из-за российского удара погиб подросток, еще один ребенок - ранен. ... российские нелюди в очередной раз показали свою истинную суть. Скорейшего выздоровления маленькому. Искренние соболезнования семье погибшего.. - написал Прокудин.

Детали

По уточнению от главы ОВА дети пострадали, потому что в момент атаки находились на на улице возле магазина.

14-летний мальчик погиб на месте. 9-летний мальчик госпитализирован. У у него черепно-мозговая травма. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Россияне безуспешно пытались штурмовать позиций Сил обороны на левобережье Херсонщины

Дополнительно

Ранее УНН со ссылкой на главу МВА Романа Мрочко писал, что количество раненых из-за утреннего обстрела армией рф Корабельного района Херсона возросло до семи человек.