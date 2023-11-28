Усула Фон дер Ляйен приветствует продолжение режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Киев • УНН
Президент Европейской Комиссии фон дер Ляйен приветствовала продолжение перемирия между Израилем и ХАМАС, призвав ХАМАС освободить всех заложников.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует продолжение режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. В то же время она просит ХАМАС освободить всех заложников. Об этом она написала на платформе Х, передает УНН.
Детали
В понедельник стороны договорились продлить четырехдневный режим прекращения огня в секторе Газа еще на два дня.
Я приветствую достигнутую договоренность о продлении на два дня пауз в боевых действиях между Израилем и ХАМАС
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Усула Фон дер Ляйен приветствует продолжение режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Президент Европейской Комиссии фон дер Ляйен приветствовала продолжение перемирия между Израилем и ХАМАС, призвав ХАМАС освободить всех заложников.
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