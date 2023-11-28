Усула Фон дер Ляйен приветствует продолжение режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует продолжение режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. В то же время она просит ХАМАС освободить всех заложников. Об этом она написала на платформе Х, передает УНН.

Детали

В понедельник стороны договорились продлить четырехдневный режим прекращения огня в секторе Газа еще на два дня.

Я приветствую достигнутую договоренность о продлении на два дня пауз в боевых действиях между Израилем и ХАМАС написала фон дер Ляйен.

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