Усложнит ли ситуацию в энергосистеме снижение температуры? В Минэнерго ответили
Киев • УНН
Заместитель министра энергетики сообщил о возможных осложнениях в энергосистеме из-за похолодания. Энергетики работают круглосуточно и учитывают температурные риски при формировании энергобаланса.
Ситуация в энергосистеме может осложняться из-за снижения температуры, но энергетики работают 24/7 и этот риск всегда учитывается при формировании баланса. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колиснык в эфире телемарафона, передает УНН.
На вопрос, как погода влияет на нагрузку и интенсивность потребления тока, Колиснык ответил: "Ситуация может осложняться из-за снижения температур, но энергетики работают 24/7 и этот риск, этот критерий всегда принимается во внимание при формировании баланса".
Колиснык отметил, что на сегодня те шаги, которые необходимы для удержания баланса в энергосистеме оперативно осуществляются.
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