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Все взрывы на складе боеприпасов в Харьковской области происходят на техтерритории арсенала - ГОсЧС (дополнено)

Все взрывы на складе боеприпасов в Харьковской области происходят на техтерритории арсенала - ГОсЧС (дополнено)

Киев • УНН

 • 7386 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Все взрывы на складе боеприпасов в Харьковской области происходят на технической территории арсенала. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

"Все взрывы происходят на технической территории арсенала. Но наблюдаются единичные случаи разлета осколков", - сообщили в ГосЧС.

Указано, что на месте происшествия от ГосЧС задействовано 55 автоцистерн, 24 единицы вспомогательной техники ГосЧС и 362 человека личного состава. Также работает 25 автомобилей скорой помощи, более 100 сотрудников скорой помощи, от Национальной полиции - 40 автомобилей и более 150 человек личного состава.

На железнодорожной станции с. Шебелинка дежурят два пожарных поезда.

На месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с председателем Харьковской облгосадминистрации Светличной Ю.А., работает оперативная группа ГосЧС Украины, которую возглавляет временно исполняющий обязанности Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Мельчуцький А.Г.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.

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