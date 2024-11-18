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Ушел из жизни Шарль Дюмон - автор самой известной песни Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien»

Ушел из жизни Шарль Дюмон - автор самой известной песни Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien»

Киев  •  УНН

 • 2332 просмотра

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Французский композитор Шарль Дюмон умер в Париже в возрасте 95 лет. Он создал более 40 песен для Эдит Пиаф и сотрудничал с Барбарой Стрейзанд и Далидой.

Композитор, который работал с Эдит Пиаф над сорока песнями, умер в возрасте 95 лет. Он также работал с Барбарой Стрейзанд и многими другими известными исполнителями. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP и bfmtv.com.

Детали

Певец и автор песен Шарль Дюмон умер в ночь на воскресенье в Париже в возрасте 95 лет после продолжительной болезни.

Автор песни Non, je ne regrette rien стал известным в 60-х годах, когда он убедил звезду Эдит Пиаф исполнить эту композицию после нескольких отказов от других исполнителей.

Для Шарля Дюмона эта встреча стала началом плодотворного сотрудничества с Пиаф, которая породила более тридцати песен, среди которых Mon dieu и Les Flonflons du bal.

Он также написал для Барбары Стрейзанд хит "I've Been Here".

На протяжении своей шестидесятилетней карьеры Шарль Дюмон сотрудничал с Далидой и Тино Росси. Он выпустил ряд альбомов, в которых львиную долю занимала любовь. Его альбом 1973 года "Une femme" принес ему Премию Академии Шарля-Кро. Последнее его выступление на сцене состоялось в Театре Эйфелевой башни в 2019 году.

"Когда ты выходишь к публике, которая приходит к тебе так же, как и 20, 30 или 40 лет назад, и приветствует тебя так же, то она возвращает тебе твои 20 лет", - говорил он.

Напомним

В октябре в возрасте 86 лет умер культовый нью-йоркский режиссер Пол Моррисси. Он был известен сотрудничеством с Энди Уорхолом и созданием андеграундных фильмов, изображавших маргинальную жизнь 1960-70-х годов.

Превратил немецкие магазины одежды в модную империю: умер глава New Yorker16 нояб. 2024, 16:52 • 22662 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Культура
parizhПариж