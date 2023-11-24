USAID поможет со строительством евроколеи между Польшей и Украиной
Киев • УНН
Украина построит железную дорогу с евроколеей с шириной 1435 мм от Мостиск до Львова. Проект поддержали в США, и подтвердили свои намерения Меморандумом с Агентством США по международному развитию (USAID). Эта модернизация имеет целью повысить экспортный потенциал Украины и интеграцию в ЕС, включая как грузовые, так и пассажирские перевозки.
На участке от станции Мостиска, что находится на границе с Польшей, до Львова (Скнилов). построят евроколею шириной 1435 мм. Реализации проекта будет способствовать USAID, с которой Украина уже подписала Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.
Одна из важных задач для увеличения экспортной способности - модернизация и замена путей, в случае необходимости - построение новых. Подписание Меморандума с USAID окажет ощутимое влияние на восстановление украинской экономики и будет способствовать евроинтеграционным процессам в целом. Также важно, что этот путь будет использоваться не только для грузовых, но и для пассажирских перевозок в направлении стран ЕС. - прокомментировал Вице-премьер-министр по восстановлению Украины.
Детали
24 ноября Агентство США по международному развитию (USAID) и Укрзализныця при участии вице-премьера по восстановлению восстановлению Александра Кубракова и Посла США Бриджит Бринк подписали Меморандум о взаимопонимании.
Согласно принятому документу USAID поможет модернизировать участок от станции Мостиска, которая находится на границе с Польшей, до Львова (Скнилов). Первым этапом станет создание технико-экономического обоснования проекта.
Первым этапом реализации этого замысла должно стать создание технико-экономического обоснования проекта.
Дальнейший проект развития будет включать сообщение евроколеи Мостиска-Скнилов с Ужгородом, Ковелем, Черновцами, а на более позднем этапе - и с Киевом и востоком Украины.
Кроме того, в соответствии с подписанным меморандума, USAID будет способствовать дальнейшей интеграции украинской железной дороги в систему TEN-T.
Дополнительно
По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с начала широкомасштабного вторжения USAID - US Agency for International Development предоставило Правительству Украины помощь стоимостью более $21,7 млрд. USAID - один из крупнейших двусторонних доноров Украины.
Укрзализныце USAID передал 105 дизель-генераторов. Также Укрзализныця и DAI Global подписали меморандум о реализации проекта международной технической помощи "Экономическая поддержка Украины", который также финансируется USAID.
USAID поможет со строительством евроколеи между Польшей и Украиной
Украина построит железную дорогу с евроколеей с шириной 1435 мм от Мостиск до Львова. Проект поддержали в США, и подтвердили свои намерения Меморандумом с Агентством США по международному развитию (USAID). Эта модернизация имеет целью повысить экспортный потенциал Украины и интеграцию в ЕС, включая как грузовые, так и пассажирские перевозки.
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