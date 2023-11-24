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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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USAID поможет со строительством евроколеи между Польшей и Украиной

Киев  •  УНН

24 ноябрь 2023, 20:25  •  30732 просмотра

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Украина построит железную дорогу с евроколеей с шириной 1435 мм от Мостиск до Львова. Проект поддержали в США, и подтвердили свои намерения Меморандумом с Агентством США по международному развитию (USAID). Эта модернизация имеет целью повысить экспортный потенциал Украины и интеграцию в ЕС, включая как грузовые, так и пассажирские перевозки.

На участке от станции Мостиска, что находится на границе с Польшей, до Львова (Скнилов). построят евроколею шириной 1435 мм. Реализации проекта будет способствовать USAID, с которой Украина уже подписала Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Одна из важных задач для увеличения экспортной способности - модернизация и замена путей, в случае необходимости - построение новых. Подписание Меморандума с USAID окажет ощутимое влияние на восстановление украинской экономики и будет способствовать евроинтеграционным процессам в целом. Также важно, что этот путь будет использоваться не только для грузовых, но и для пассажирских перевозок в направлении стран ЕС. - прокомментировал Вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

- Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Детали

24 ноября Агентство США по международному развитию (USAID) и Укрзализныця при участии вице-премьера по восстановлению восстановлению Александра Кубракова и Посла США Бриджит Бринк подписали Меморандум о взаимопонимании.

Согласно принятому документу USAID поможет модернизировать участок от станции Мостиска, которая находится на границе с Польшей, до Львова (Скнилов). Первым этапом станет создание технико-экономического обоснования проекта.

Первым этапом реализации этого замысла должно стать создание технико-экономического обоснования проекта.

Дальнейший проект развития будет включать сообщение евроколеи Мостиска-Скнилов с Ужгородом, Ковелем, Черновцами, а на более позднем этапе - и с Киевом и востоком Украины.

Кроме того, в соответствии с подписанным меморандума, USAID будет способствовать дальнейшей интеграции украинской железной дороги в систему TEN-T.

Дополнительно

По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с начала широкомасштабного вторжения USAID - US Agency for International Development предоставило Правительству Украины помощь стоимостью более $21,7 млрд. USAID - один из крупнейших двусторонних доноров Украины.

Укрзализныце USAID передал 105 дизель-генераторов. Также Укрзализныця и DAI Global подписали меморандум о реализации проекта международной технической помощи "Экономическая поддержка Украины", который также финансируется USAID.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Экономика
USAID допоможе із будівництвом євроколії між Польщею та Україною
USAID to help with the construction of a European railroad between Poland and Ukraine
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USAID поможет со строительством евроколеи между Польшей и Украиной

Украина построит железную дорогу с евроколеей с шириной 1435 мм от Мостиск до Львова. Проект поддержали в США, и подтвердили свои намерения Меморандумом с Агентством США по международному развитию (USAID). Эта модернизация имеет целью повысить экспортный потенциал Украины и интеграцию в ЕС, включая как грузовые, так и пассажирские перевозки.

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