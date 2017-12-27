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Правительство утвердило финплан государственных энергокомпаний на 2018 год

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил финансовые планы основных энергетических компаний Украины, передает УНН.

Правительство утвердило финплан государственных энергокомпаний на 2018 год

В частности, на сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины утвердил финансовые планы на 2018 год для "Энергоатома", "Центрэнерго", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго".

Решение было принято единогласно.

Как отметил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, финансовый план "Энергоатома" предусматривает увеличение выплаты налогов в госбюджет почти на 1 млрд грн по сравнению с 2017.

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"Кроме того, более 3 млрд грн пойдет на безопасность финансирования блоков, а также за счет "Энергоатома" будет профинансировано центральное хранилище отработанных ядерных отходов, полностью диверсифицирует поставки независимо от Российской Федерации с 2018 года", - уточнил Насалик.

Также, по его словам, в финплане "Укрэнерго" предусмотрено снижение тарифа с 2018 года почти на 10%.

"Это означает, что почти 156 млрд кВт * ч, идущих по центральным магистральным линиям, подешевеют на 10%", - добавил глава Минэнергоугля.

Также, как отметил Насалик, благодаря, в том числе, "Укргидроэнерго", за год стране удалось уменьшили потребление угля антрацитовой группы в 2 раза, на 2018 год прогнозируется уменьшение потребления до 3 млн тонн, а с 2019 потребность в антраците исчезнет вообще.

Как сообщал УНН, Президент одобрил присоединение Украины к Международному агентству по возобновляемых источников энергии.

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