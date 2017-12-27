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Уряд затвердив фінплани державних енергокомпаній на 2018 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив фінансові плани основних енергетичних компаній України, передає УНН.

Уряд затвердив фінплани державних енергокомпаній на 2018 рік

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України затвердив фінансові плани на 2018 рік для “Енергоатому”, “Центренерго”, “Укренерго”, “Укргідроенерго”.

Рішення було прийнято одноголосно.

Як зазначив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, фінансовий план “Енергоатому” передбачає збільшення виплати податків до держбюджету майже на 1 млрд грн, порівняно із 2017 років.

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“Крім того, більше 3 млрд грн піде на безпеку фінансування блоків, а також за рахунок „Енергоатому“ буде профінансовано центральне сховище відпрацьованих ядерних відходів, що повністю диверсифікує поставки незалежні від Російської Федерації з 2018 року”, — уточнив Насалик.

Також, за його словами, у фінплані “Укренерго” передбачено зниження тарифу з 2018 року майже на 10%.

“Це означає, що майже 156 млрд кВт*год, які йдуть по центральним магістральним лініям, подешевшають на 10%”, — додав глава Міненерговугілля.

Також, як наголосив Насалик, завдяки, в тому числі, “Укргідроенерго”, за рік країні вдалося зменшили споживання вугілля антрацитової групи в 2 рази, на 2018 рік прогнозується зменшення споживання до 3 млн тонн, а з 2019 потреба у антрациті зникне взагалі.

Як повідомляв УНН, Президент схвалив приєднання України до Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії.

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