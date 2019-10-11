Правительство усовершенствовало госконтроль в отношении импорта пищевой продукции и кормов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В среду на заседании правительства одобрили постановление об утверждении Порядка установления специальных условий импорта пищевых продуктов и кормов, усиление контроля на ввоз (пересылке) на таможенную территорию Украины грузов, подконтрольных Держпродспоживслужби. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис малюська, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
Как пояснили в пресс-службе правительства, утвержден Порядок четко определяет условия, при которых могут быть введены ограничения или специальные условия импорта, и какие это должны быть условия. При этом решение об установлении и отмене специальных условий импорта принимает не компетентный орган, осуществляющий контроль, как это было до утверждении Порядка, а Минэкономики.
Утверждении Порядка будет способствовать повышению эффективности государственного контроля за перемещением через границу Украины пищевых продуктов и кормов, устранению или уменьшению уровня угрозы, связанного с риском наличия опасного фактора в грузе, который ввозится (пересылается) на таможенную территорию Украины и устранению лишних препятствий при осуществлении импорта .
Напомним, по данным Государственной службы статистики, в январе-июне 2019 году в Украину было ввезено агропродукции на 2,8 млрд долл. США. Это на 0,2 млрд долл. США (+7,5%) больше, чем за 6 месяцев прошлого года.