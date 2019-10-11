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Уряд удосконалив держконтроль щодо імпорту харчової продукції і кормів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У середу на засіданні урядовці схвалили постанову про затвердження Порядку встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів, посилення контролю на ввезення (пересилання) на митну територію України вантажів, підконтрольних Держпродспоживслужбі. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

Уряд удосконалив держконтроль щодо імпорту харчової продукції і кормів

Як пояснили в прес-службі уряду, затверджений Порядок чітко визначає умови, за яких можуть бути введені обмеження або спеціальні умови імпорту, та які саме це мають бути умови. При цьому рішення про встановлення та скасування спеціальних умов імпорту ухвалює не компетентний орган, що здійснює контроль, як це було до затвердження Порядку, а Мінекономіки.

Затвердження Порядку сприятиме підвищенню ефективності державного контролю за переміщенням через кордон України харчових продуктів та кормів, усуненню чи зменшенню рівня загрози, пов’язаного із ризиком наявності небезпечного фактору у вантажі, що ввозиться (пересилається) на митну територію України та усуненню зайвих перешкод при здійсненні імпорту.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у січні-червні 2019 року в Україну було ввезено агропродукції на 2,8 млрд дол. США. Це на 0,2 млрд дол. США (+7,5%) більше, ніж за 6 місяців минулого року.

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