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Правительство талибов договорилось с Туркменистаном о газопроводе ТАПИ

Киев • УНН

 • 17283 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правительство в Афганистане, был сформирован членами движения “Талибан”, заверил Туркменистан в том, что он обеспечит завершение строительства и безопасность газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), который Ашхабад строит в надежде на выход на новые рынки. Сообщение об этом обнародовано министерством иностранных дел Туркменистана в понедельник, 1 ноября, в Ашхабаде, передает Reuters, информирует УНН.

Правительство талибов договорилось с Туркменистаном о газопроводе ТАПИ

Детали

Геополитические риски и угрозы безопасности имеют ключевое значение при реализации проекта, связанного со строительством газопровода стоимостью 10 млрд долларов, значительная часть которого пройдет через нестабильные регионы Афганистана и Пакистана, однако новое правительство в Кабуле заявил, что он остается приверженным к этому проекту, отмечается в заявлении МИД Туркменистана.

Новая власть Афганистана выступает за совместные проекты

В минувшие выходные туркменская правительственная делегация посетила Афганистан, чтобы, кроме прочих вопросов, обсудить судьбу ТАПИ, и афганская сторона выразила готовность к сотрудничеству при реализации двусторонних проектов, говорится в заявлении туркменской стороны.

“Мы хотим как можно быстрее запустить национальные проекты между двумя странами, потому что для их реализации созданы все необходимые условия, включая безопасность”, — заявил заместитель главы Временного правительства Афганистана Абдул Салама Ханафи.

“Мы не пожалеем усилий для обеспечения безопасности инфраструктуры и экономических проектов между двумя странами”, — отметил другой чиновник — министр обороны во временном правительстве талибов Мухаммад Якуб.

Добавим

Туркменистан уже построил свой участок трубопровода, предназначенного для поставки 33 млрд кубометров газа в год и делая республику менее зависимой от китайского рынка, куда сейчас направляется основная часть ее экспорта.

Между тем остается неясным, когда будет построена оставшаяся часть газопровода.

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