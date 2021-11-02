Уряд талібів домовився з Туркменістаном про газопровід ТАПІ

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Геополітичні ризики та загрози безпеці мають ключове значення при реалізації проекту, пов’язаного з будівництвом газопроводу вартістю 10 млрд доларів, значна частина якого пройде через нестабільні регіони Афганістану та Пакистану, проте новий уряд у Кабулі заявив, що він залишається прихильним до цього проекту, наголошується в заяві МЗС Туркменістану.

Нова влада Афганістану виступає за спільні проекти

Минулими вихідними туркменська урядова делегація відвідала Афганістан, щоб, окрім інших питань, обговорити долю ТАПІ, і афганська сторона висловила готовність до співпраці при реалізації двосторонніх проектів, йдеться у заяві туркменської сторони.

“Ми хочемо якнайшвидше запустити національні проекти між двома країнами, тому що для їх реалізації створено всі необхідні умови, включаючи безпеку”, — заявив заступник глави тимчасового уряду Афганістану Абдул Салама Ханафі.

“Ми не пошкодуємо зусиль для забезпечення безпеки інфраструктури та економічних проектів між двома країнами”, — наголосив інший чиновник — міністр оборони у тимчасовому уряді талібів Мухаммад Якуб.

Додамо

Туркменістан уже побудував свою ділянку трубопроводу, призначеного для постачання 33 млрд кубометрів газу на рік і роблячи республіку менш залежною від китайського ринку, куди нині прямує основна частина її експорту.

Тим часом залишається неясним, коли буде побудована частина газопроводу, що залишилася.