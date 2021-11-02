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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Уряд талібів домовився з Туркменістаном про газопровід ТАПІ

Київ • УНН

 • 17283 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Уряд в Афганістані, що був сформований членами руху “Талібан”, запевнив Туркменістан у тому, що він забезпечить завершення будівництва та безпеку газопроводу Туркменістан-Афганістан-Пакистан-Індія (ТАПІ), який Ашхабад будує в надії на вихід на нові ринки. Повідомлення про це оприлюднено міністерством закордонних справ Туркменістану у понеділок, 1 листопада, в Ашгабаді, передає Reuters, інформує УНН.

Уряд талібів домовився з Туркменістаном про газопровід ТАПІ

Деталі

Геополітичні ризики та загрози безпеці мають ключове значення при реалізації проекту, пов’язаного з будівництвом газопроводу вартістю 10 млрд доларів, значна частина якого пройде через нестабільні регіони Афганістану та Пакистану, проте новий уряд у Кабулі заявив, що він залишається прихильним до цього проекту, наголошується в заяві МЗС Туркменістану.

Нова влада Афганістану виступає за спільні проекти

Минулими вихідними туркменська урядова делегація відвідала Афганістан, щоб, окрім інших питань, обговорити долю ТАПІ, і афганська сторона висловила готовність до співпраці при реалізації двосторонніх проектів, йдеться у заяві туркменської сторони.

“Ми хочемо якнайшвидше запустити національні проекти між двома країнами, тому що для їх реалізації створено всі необхідні умови, включаючи безпеку”, — заявив заступник глави тимчасового уряду Афганістану Абдул Салама Ханафі.

“Ми не пошкодуємо зусиль для забезпечення безпеки інфраструктури та економічних проектів між двома країнами”, — наголосив інший чиновник — міністр оборони у тимчасовому уряді талібів Мухаммад Якуб.

Додамо

Туркменістан уже побудував свою ділянку трубопроводу, призначеного для постачання 33 млрд кубометрів газу на рік і роблячи республіку менш залежною від китайського ринку, куди нині прямує основна частина її експорту.

Тим часом залишається неясним, коли буде побудована частина газопроводу, що залишилася.

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