Правительство создало Комиссию по защите бизнеса в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Правительство создало в Украине комиссию по защите бизнеса. Соответствующее решение принято на заседании правительства 28 февраля, передает корреспондент УНН.
"Уже сегодня, благодаря закону "Маски-шоу стоп", наблюдается уменьшение количества обысков, суды чаще отклоняют необоснованные ходатайства, поэтому сейчас необходимо проводить мониторинг выполнения этого закона, чем прежде всего и будет заниматься комиссия", - сказал министр юстиции Павел Петренко, представляя концепцию.
В состав комиссии вошли: бизнес-омбудсмен, Европейская бизнес-ассоциация, Украинский союз предпринимателей, Американская бизнес-ассоциация, Федерация работодателей Украины, профсоюзы и министры.
Как сообщал УНН, за два года в Украине устранено 100 регуляторных барьеров для бизнеса.