Правительство создало Комиссию по защите бизнеса в Украине

"Уже сегодня, благодаря закону "Маски-шоу стоп", наблюдается уменьшение количества обысков, суды чаще отклоняют необоснованные ходатайства, поэтому сейчас необходимо проводить мониторинг выполнения этого закона, чем прежде всего и будет заниматься комиссия", - сказал министр юстиции Павел Петренко, представляя концепцию.

В состав комиссии вошли: бизнес-омбудсмен, Европейская бизнес-ассоциация, Украинский союз предпринимателей, Американская бизнес-ассоциация, Федерация работодателей Украины, профсоюзы и министры.

Как сообщал УНН, за два года в Украине устранено 100 регуляторных барьеров для бизнеса.