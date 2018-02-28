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Уряд створив Комісію із захисту бізнесу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Уряд створив в Україні Комісію із захисту бізнесу. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 28 лютого, передає кореспондент УНН.

“Вже на сьогодні, завдяки закону „Маски-шоу стоп“, спостерігається зменшення кількості обшуків, суди частіше відхиляють необґрунтовані клопотання, тому зараз необхідно проводити моніторинг виконання цього закону, чим, насамперед і займатиметься комісія”, — сказав міністр юстиції Павло Петренко, презентуючи концепцію.

До складу комісії увійшли: бізнес-омбудсмен, Європейська бізнес-асоціація, Українська спілка підприємців, Американська бізнес-асоціація, Федерація роботодавців України, профспілки та міністри.

Як повідомляв УНН, за два роки в Україні усунуто 100 регуляторних бар’єрів для бізнесу.

Українські Національні Новини

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