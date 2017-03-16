Правительство сегодня рассмотрит вопрос продления чрезвычайных мер в энергетике
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос продления чрезвычайных мер в энергетике, передает УНН со ссылкой на КМУ.
Как указано в повестке дня, чиновники рассмотрят вопрос о продлении срока действия временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии.
Напомним, 17 февраля был введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц.
Как сообщал УНН, правительство приняло распоряжение "О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии".