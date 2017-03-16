Уряд сьогодні розгляне питання продовження надзвичайних заходів в енергетиці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні розгляне питання продовження надзвичайних заходів в енергетиці, передає УНН з посилання на КМУ.
Як зазначено в порядку денному, урядовці розглянуть питання Про продовження строку дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.
Нагадаємо, 17 лютого введений надзвичайний режим в енергетиці, який буде діяти місяць.
Яу повідомляв УНН, ряд прийняв розпорядження "Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії".