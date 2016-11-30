Правительство одобрило прекращение действия соглашения о сотрудничестве с Россией в сфере телевидения и радиовещания
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Кабинет министров одобрил прекращение действия соглашения между правительствами Украины и России о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Предложение внес министр информационной политики Юрий Стець.
"Решение принято", - сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман.