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Правительство Шмыгаля провалило создание фонда развития села - Ивченко

Киев • УНН

 • 13641 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Кабинетом министров не создано фонда поддержки села, что предусмотрено законодательством накануне открытия рынка земли и является ключевым для развития сельской инфраструктуры. Об этом во время голосования за поправки в "земельный" законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) через электронные аукционы" (№ 2195) заявил народный депутат Вадим Ивченко, передает УНН.

Правительство Шмыгаля провалило создание фонда развития села - Ивченко

Цитата:

"Правительство Шмыгаля ввело в заблуждение всех нас. Потому что в законе 2178-10 мы видели специально созданный фонд для развития сельских территорий. Правительство Шмыгаля не сделал ни одного шага, чтобы внести в парламент законопроект о том, чтобы этот фонд существовал. Как мы можем на сегодняшний день открывать рынок земли, когда нет созданного фонда, когда средства не пойдут на развитие сельских территорий от купли-продажи земли", - отметил Ивченко.

Детали

Народный депутат отметил, что при отсутствии такого фонда деньги от покупки и продажи земли не смогут быть использованы для развития инфраструктуры села. Таким образом концепция рынка земли в таком виде, по мнению Вадима Ивченко, не отвечает национальным интересам, не защищает фермеров и село.

"Позор тем людям, которые предали украинское село и украинского фермера - даже фонд не создали по развитию села, куда должны поступить средства от купли-продажи земли для развития инфраструктуры. Вы обманули сегодня село и фермеров", - резюмировал парламентарий.

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