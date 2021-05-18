Уряд Шмигаля провалив створення фонду розвитку села - Івченко

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“Уряд Шмигаля ввів в оману всіх нас. Бо в законі 2178-10 ми бачили спеціально створений фонд для розвитку сільських територій. Уряд Шмигаля не зробив жодного кроку, щоб внести в парламент законопроект щодо того, щоб цей фонд існував. Як ми можемо на сьогоднішній день відкривати ринок землі, коли немає створеного фонду, коли кошти не підуть на розвиток сільських територій від купівлі-продажу землі”, — зауважив Івченко.

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Народний депутат наголосив, що за умови відсутності такого фонду гроші від купівлі та продажу землі не зможуть бути використані для розвитку інфраструктури села. Таким чином концепція ринку землі в такому вигляді, на думку Вадима Івченка, не відповідає національним інтересам, не захищає фермерів і село.

“Ганьба тим людям, які зрадили українське село й українського фермера — навіть фонд не створили щодо розвитку села, куди мають надійти кошти від купівлі-продажу землі для розвитку інфраструктури. Ви обманули сьогодні село і фермерів”, — резюмував парламентар.