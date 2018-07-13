Правительство планирует усилить ответственность за туристическую деятельность

"То, что произошло с туристической сферой (задержки вылетов украинских туристов - ред.), очень трудно мониторить в реальном времени... То, что произошло - это серьезный звонок с точки зрения того, в чем проблема требований квалификационных и ответственности туристических компаний... Когда началась эта история, я дал поручение министру экономики - он совместно с Министерством инфраструктуры создал группу и они работают над тем, чтобы привести их к ответственности (виновных в задержках рейсов - ред.) и усилить ответственность за туристическую деятельность", - сообщил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, Мининфраструктуры опубликовало рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний.

Напомним, ранее в Турции было задержано четыре рейса, которыми должны были вернуться 543 украинца.