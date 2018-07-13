Уряд планує посилити відповідальність за туристичну діяльність

“Те, що відбулось з туристичною сферою (затримки вильотів українських туристів — ред.) дуже важко моніторити у реальному часі... Те, що сталось — це серйозний дзвінок з точки зору того, що є проблемою вимог кваліфікаційних і відповідальності туристичних компаній... Коли розпочалась ця історія, я дав доручення міністру економіки — він спільно з Міністерством інфраструктури створили групу і працюють над тим, щоб привести їх до відповідальності (винних у затримках рейсів — ред.) і посилити відповідальність за туристичну діяльність”, — повідомив В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, Мінінфраструктури опублікувало рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній.

Нагадаємо, раніше у Туреччині було затримано чотири рейси, якими мали повернутися 543 українці.