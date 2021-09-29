Правительство хочет урегулировать ускоренную регистрацию препаратов от COVID-19

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров Украины поддержал изменения в закон, что меняет условия ускоренной регистрации лекарственных средств, в том числе вакцин для экстренного применения. В перечень препаратов, которые регистрируются под обязательство для экстренного использования предлагается добавить препараты для лечения COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.