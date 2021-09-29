Правительство хочет урегулировать ускоренную регистрацию препаратов от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров Украины поддержал изменения в закон, что меняет условия ускоренной регистрации лекарственных средств, в том числе вакцин для экстренного применения. В перечень препаратов, которые регистрируются под обязательство для экстренного использования предлагается добавить препараты для лечения COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.
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"Кабинет Министров Украины поддержал изменения к проекту Закона Украины "О лекарственных средствах", определяющие условия ускоренной регистрации лекарственных средств, в том числе вакцин, для экстренного применения", - говорится в сообщении.
Детали
В частности, изменения в закон предлагают урегулировать в соответствии с мировыми практиками ускоренную государственную регистрацию вакцин и лекарственных средств, которые вносятся в международные и украинский протокол лечения COVID-19 под обязательство для экстренного использования.
"Регистрация медпрепарата под обязательство для экстренного использования - это украинский аналог мировой практики получения разрешения на экстренное использования (EUA), и он касается не только вакцин. Поэтому мы предлагаем внести изменения в законопроект и так гармонизировать украинское законодательство и медицинскую практику с мировыми", - объясняет первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
Сообщается, что в перечень препаратов, которые регистрируются под обязательство для экстренного использования предлагается добавить препараты для лечения COVID-19.
Отмечается, что получить такую регистрацию можно только в случае, если заявитель может доказать, что не может предоставить полные данные об эффективности и безопасности лекарственного средства при нормальных условиях использования по объективным причинам, и если:
• имеющиеся данные об успешном проведении доклинических исследований и отдельных фаз клинических исследований, которые позволяют считать, что препарат может быть эффективным для профилактики, диагностики или лечения серьезных или опасных для жизни заболеваний,
• клинические исследования проводились с разрешения и/или под наблюдением соответствующих компетентных органов стран;
• сведения и потенциальная польза лекарственного средства, когда оно используется для диагностики, профилактики или лечения выявленных серьезных или опасных для жизни заболеваний преобладает известные и потенциальные риски;
• не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы лекарственному средству для диагностики, профилактики или лечения заболевания или состояния.
Дополнение
Напомним, 9,2 млрд гривен потратили в Украине на вакцины за 7 месяцев 2021 года.
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,5 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 12,5 млн прививок, за последние сутки из которых - 132 тыс., большинство из них - первой дозой.