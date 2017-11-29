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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 2982 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 10969 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 11942 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 87086 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 79022 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91341 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121229 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Правительство Чехии объявило об отставке

Правительство Чехии объявило об отставке

Киев  •  УНН

 • 13054 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Чешское правительство во главе с премьером Богуславом Соботкой объявило об отставке, уступив место миллиардеру Андрею Бабишу, передает УНН со ссылкой на издание Ceska Televize.

"Правительство одобрило свою отставку, решение сегодня будет передано президенту", - сказал Б.Соботка журналистам после регулярного заседания правительства.

Согласно чешскому законодательству, несмотря на то, что уже состоялись первые два заседания нового состава нижней палаты парламента, старое правительство должно сложить полномочия.

Накануне Андрей Бабиш, который должен возглавить следующее правительство Чехии, передал президенту предложения по составу своего кабинета и высказал пожелание, чтобы правительство было назначено до встречи Европейского совета.

Правительство Богуслава Соботки, несмотря на разногласия с партией ANO в последние полтора года, стало третьим в истории Чехии, которое продержалось у власти весь избирательный период, сообщает издание.

Как сообщал УНН, Министерство внутренних дел Чехии допустило к участию в президентских выборах 9 кандидатов, которые собрали достаточное количество подписей в свою поддержку.

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