Правительство Чехии объявило об отставке

"Правительство одобрило свою отставку, решение сегодня будет передано президенту", - сказал Б.Соботка журналистам после регулярного заседания правительства.

Согласно чешскому законодательству, несмотря на то, что уже состоялись первые два заседания нового состава нижней палаты парламента, старое правительство должно сложить полномочия.

Накануне Андрей Бабиш, который должен возглавить следующее правительство Чехии, передал президенту предложения по составу своего кабинета и высказал пожелание, чтобы правительство было назначено до встречи Европейского совета.

Правительство Богуслава Соботки, несмотря на разногласия с партией ANO в последние полтора года, стало третьим в истории Чехии, которое продержалось у власти весь избирательный период, сообщает издание.

Как сообщал УНН, Министерство внутренних дел Чехии допустило к участию в президентских выборах 9 кандидатов, которые собрали достаточное количество подписей в свою поддержку.