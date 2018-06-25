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Уругвай нанес первое поражение России на ЧМ-2018

Уругвай нанес первое поражение России на ЧМ-2018

Киев  •  УНН

 • 13728 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В рамках чемпионата мира по футболу двумя матчами стартовал заключительный третий тур группового этапа соревнований. В матче лидеров группы А встретились Уругвай и Россия, передает корреспондент УНН.

На 10 минуте противостояния состоялось первое взятие ворот. Один из лидеров атак Уругвая Луис Суарес пробил Акинфеева ударом со штрафного в нижний угол ворот. В середине тайма на помощь уругвайцам пришел автогол Черышева. Лаксальт пробил из-за пределов штрафной и после попадания мяча в ногу Черышев, игровой снаряд изменил траекторию полета и попал под стойку ворот.

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Ближе к концу тайма Смольников получил вторую желтую карточку и оставил россиян в меньшинстве. Во второй части баталии россияне не смогли отличиться, зато уругвайцы усилиями Кавани установили финальный результат - 3:0.

Отметим, что Уругвай завершил групповой этап без очковых потерь (9) и пробился в 1/8 финала с первой строчки. Россияне с 6-ю баллами пробились в плей-офф со 2-й позиции.

Добавим также, в игре аутсайдеров Саудовская Аравия и Египет расписали мировую 1:1.

Украинские Национальные Новости

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